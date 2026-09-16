Происшествия
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Происшествия

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Задержан с поличным курьер мошенников в момент получения денег от жительницы Краснодарского края

Задержан с поличным курьер мошенников в момент получения денег от жительницы Краснодарского края

В течение недели злоумышленники, представляясь 51-летней женщине сотрудниками государственных и силовых структур, настойчиво пытались завладеть ее деньгами.

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