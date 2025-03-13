«Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?

(В Москве будут учиться только избранные и иностранцы, остальные недостойны) почему только иностранцы? Бизнес коммерция для науки вообще не нужна также и для системы здравоохранения ибо все будут гонятся только за получением оптимальной прибыли в ущерб развитию естественных, точных и технических наук, а в здравоохранении в ущерб здоровья населения. 🤣😂

ЛК

Любовь Кузьмина

Что-то эта Матвиенко много на себя берет, уже начала смахивать на Урсулу фон дер Ляйен. Была в Питере губернским начальником, так там снег зимой перестали убирать на улицах. Приехал президент Путин и сделал ей выговор на эту тему, так она "окрысилась" на него, что мол " Я что ли убирать должна"?. Откуда вообще эта начальница появилась на столь высоком посту? Кто знает? Уж не агент ли, известных спецслужб?