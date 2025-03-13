Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Борис Выдрин
    Поддерживаю. И ещё..есть ли в городе Русская община?Видите эти руки? ...
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«Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?

«Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?

RT на русском РИА Новости Рамиль Ситдиков Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость сократить приём абитуриентов из регионов в вузы крупных городов.

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Комментарии
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Стега Сибиряк
Зачем своих учить лучше черножопых
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14 час.
ч
чвсатпкьл
(В Москве будут учиться только избранные и иностранцы, остальные недостойны) почему только иностранцы? Бизнес коммерция для науки вообще не нужна также и для системы здравоохранения  ибо все будут гонятся только за получением оптимальной прибыли в ущерб развитию естественных, точных и технических наук, а в здравоохранении в ущерб здоровья населения. 🤣😂
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Что-то эта Матвиенко много на себя берет, уже начала смахивать на Урсулу фон дер Ляйен. Была в Питере губернским начальником, так там снег зимой перестали убирать на улицах. Приехал президент Путин и сделал ей выговор на эту тему, так она &quot;окрысилась&quot; на него, что мол &quot; Я что ли убирать должна&quot;?. Откуда вообще эта начальница появилась на столь высоком посту? Кто знает? Уж не агент ли, известных спецслужб?
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2 час.
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