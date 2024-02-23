Какой церковный праздник или памятную дату сегодня, 24 февраля 2024 года, будут отмечать православные Татьяна Орлонская 24 февраля 2024 года по церковному календарю отмечается день памяти святого Власия Севастийского, епископа, который считается покровителем домашнего скота.
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