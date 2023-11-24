Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался разрывать отношения с РФ и предложил Зеленскому урегулировать украинский конфликт Ирэн ОрлонскаяВ интервью телеканалу TN будущий глава аргентинского Министерства иностранных дел, Диана Мондино, заявила, что Аргентина не планирует разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.