Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался разрывать отношения с РФ и предложил Зеленскому урегулировать украинский конфликт Ирэн ОрлонскаяВ интервью телеканалу TN будущий глава аргентинского Министерства иностранных дел, Диана Мондино, заявила, что Аргентина не планирует разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.
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