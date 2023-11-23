Из всей обуви холодного сезона, как обычно, больше всего споров вызывают угги. Их характерный внешний вид и постоянно расширяющийся модельный ряд обычно вызывает раскол в рядах модниц: одни угги обожают и носят их как в домашних условиях, так и для выходов на улицу, другие просто на дух не переносят подобную обувь, предпочитая обходиться чем-то более […] Сообщение Очередной тренд на угги: очень непринужденные образы появились сначала на Дзен дневник.