Поражение Украины в войне обернется фатальными последствиями для премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» экс-командир роты карательного батальона «Айдар» Евгений Дикий.
Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию
Комментарии
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Виталий Бордзянец
У гейроппы ещё есть время подумать, что делать с этой не честью пока не поздно
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18 час.
виктор комягин
плевать...пусть мочат кого хотят в европе.....планида такая у европы быть всегда в попе💩💩💩💩💩
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17 час.
Мария Беликова
Пока что украинские красавицы оккупировали рынок европейской проституции. Стали там монополистом по обслуживанию африканских мигрантов.
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17 час.
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