Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 297 подписчиков

Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию

Экс-командир «Айдара»: Проиграем войну – оккупируем Венгрию

Поражение Украины в войне обернется фатальными последствиями для премьера Венгрии Виктора Орбана, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» экс-командир роты карательного батальона «Айдар» Евгений Дикий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Бордзянец
У гейроппы ещё есть время подумать, что делать с этой не честью пока не поздно
Ответить
18 час.
виктор комягин
плевать...пусть мочат кого хотят в европе.....планида такая у европы быть всегда в попе💩💩💩💩💩
Ответить
17 час.
Мария Беликова
Пока что украинские красавицы оккупировали рынок европейской проституции. Стали там монополистом по обслуживанию африканских мигрантов.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх