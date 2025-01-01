С побережья Кубани вывезли более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта

Водолазы не обнаружили выхода нефтепродуктов с затонувших танкеровПосле разлива нефтепродуктов с затонувших танкеров с побережья Кубани собрали и вывезли более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом песка и грунта, сообщили в МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Кремле назвали «вопиющим случаем, заслуживающим порицания» отказ норвежцев спасти тонущих моряков из России
- В комитете Госдумы по делам СНГ согласны, что российской стороне нужно признать ответственность за падение азербайджанского борта в Актау
- «Верю в Бога, а Бог с нами»: Путин — о конфликте на Украине, экономике России и транзите газа в ЕС. Что еще сказал президент на саммите ЕАЭС
Свежие комментарии