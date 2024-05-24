Врач озвучила особенности метеозависимости

Метеозависимость выражается нарушением адаптации организма человека к изменениям погодных условий. Кто сильнее всего страдает от этого явления и как можно подготовиться к предстоящим изменениям погоды, … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии