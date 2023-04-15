Слово и дело

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Новые герои появятся в полуфинале четвертого сезона шоу «Маска»

Новые герои появятся в полуфинале четвертого сезона шоу «Маска»

Полуфинал четвертого сезона шоу «Маска» выйдет на телеканале НТВ 16 апреля. На сцене музыкального проекта появятся новые герои, в костюмах которых скрываются известные личности.

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