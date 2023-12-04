В Лосиноостровском прошел традиционный обход

Заместитель главы управы Ирина Машкина, совместно с главой МО Лосиноостровский Анной Федоровой, Общественными советниками Лосиноостровского района и активными жителями прошли по дворовым территориям Челюскинской улицы и Анадырского проезда.
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