Гюнтер Штайнер: McLaren пора повзрослеть и построить собственный двигатель

McLarenБывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что McLaren должна перестать искать причины своих неудач в статусе клиентской команды Mercedes и задуматься о создании собственной силовой установки.
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