Жители Иркутска примут участие в масштабном исследовании и формировании городских проектов

▎Будущее Иркутска в твоих руках! Дорогие жители Иркутска! Если вам не всё равно, каким будет наш город, мы приглашаем вас принять участие в важном опросе и поделиться своим мнением! В течение следующего месяца мы собираем истории и мнения горожан, чтобы создать полную картину жизни в Иркутске.