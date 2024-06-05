Новосибирская область представила в Санкт-Петербурге выставку «Сибирь многоликая»

Работы из богатейшей коллекции сибирского искусства Новосибирского государственного художественного музея представлены в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого накануне Петербургского международного экономического форума.
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