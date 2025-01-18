МИД Бразилии: Нигерия стала страной-партнером БРИКС

Нигерия стала страной-партнером БРИКС. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступили в министерстве иностранных дел Бразилии, которая председательствует в межгосударственном объединении в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии