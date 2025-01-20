Спрятать своих собак от ловцов попросили жителей Сузуна в Новосибирской области

Администрация Сузунского района предупреждает жителей о предстоящем отлове бродячих собак. В ближайшее время завершится аукцион по выбору организации, и начнутся мероприятия по урегулированию численности животных.
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