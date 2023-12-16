Команда Формулы-1 выполнила пит-стоп в полной темноте менее чем за три секунды

В 2023 году команда McLaren на Гран-при Катара установила мировой рекорд скорости пит-стопа Формулы-1 — болид британца Ландо Норриса механики обслужили за 1,8 секунды, что на 0,02 секунды лучше результата Red Bull, работавшего с машиной голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии 2019 года.