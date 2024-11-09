Как Александра Вертинского задержала милиция

Этот казус случился с ним в 1951 году на летних гастролях в Минске.Александр Николаевич, который очень любил перед обедом погулять, и в этот раз отправился на свой традиционный моцион, но к двум часам, то есть, к самой трапезе почему-то не явился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии