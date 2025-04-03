Прокуратура РК начала проверку из-за нарушения прав жильцов МКД в Симферополе

Прокуратура РК начала проверку из-за нарушения прав жильцов МКД в СимферополеПосле пожара в щитовой было прекращено электроснабжение, а сотрудники ресурсоснабжающей организации не смогли быстро добраться к подъезду из-за строительного мусора.