Путин и Трамп: Россия снимает ограничения на экспорт дизеля и готова поставлять топливо в США

Кремль опубликовал заявление по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Это уже шестой контакт лидеров с начала года и 16-й с момента возвращения Трампа в Белый дом.
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выманивают танкеры, чтобы их захватить?
Только в штате Нью Йорк более 300 тысяч коммерческих грузовиков. Заправка каждого такого грузовика от 400 до 1500 литров. То есть 300 тысяч тонн не удовлетворит потребности даже этого штата на ОДНУ заправку!
Или кто-то сомневаются в том что поставки соляры в США будут измеряться миллионами тонн ежемесячно?
Естессно в ущерб российским потребностям, но с пополнением депутатско-чиновничье-олигарховских банковских счетов на западе...
тут скорее о том, кто будет делить этот мiр в ближайшее время...
А что, в России уже нет очередей на автозаправках за бензином и соляра стали стоить как в СССР (4 - 12 копейки за литр)?
Ведь его в США с российских НПЗ продают именно по копеечной цене...
А может и вовсе соляркой с бензином автомеханники стали мыть руки после ремонтов автомобильных движков запоротых бензином по стандарту Евро-3, как это было в Союзе?
Судя по этому заявлению-скоро на всех заправках страны не станет дизтоплива
Кого угодно готовы из дерьма вытаскивать... А то, что саму Россию в это время эти самые кто угодно в дерьмо втаптывают - так это пустяки... Утремся... Позорище!!!... Кстати, а трампампамп хоть какие-то санкции снял с России?... Не те, которые связаны с добычей, транспортировкой и прочее по нефти или связанное с тем, что нужно ему, и не с российских воров-чиновников, а с тем, что реально ударило по простому народу?... Я так думаю, что хрен там... Плевать он хотел на Россию... Как и российская власть на российский народ...
ЗАШИБИСЬ...С кем воюем С ТЕМ И ТОРГУЕМ?????А что с Гитлером не торговали и бензин ему не продавали для танков Гудериана???
Так зеленский не смотря на запрет трампа долбит по нашим НПЗ!