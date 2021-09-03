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Врач из Челнов спасла пассажирку самолета Казань — Анталия

Врач из Челнов спасла пассажирку самолета Казань — Анталия

Заведующий кардиологическим отделением БСМП Набережных Челнов Эндже Мотыгуллина спасла пассажирку самолета Казань — Анталия, которой стало плохо, сообщается на странице официального сообщества Республики Татарстан в социальной сети «ВКонтакте».

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