Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 924 подписчика

Гол экс-игрока «Зенита» Изидора вошел в тройку лучших на чемпионате мира

Гол экс-игрока «Зенита» Изидора вошел в тройку лучших на чемпионате мира

На мировом первенстве футболист выступал за сборную Гаити. Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала признали лучшим на прошедшем чемпионате мира, сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии