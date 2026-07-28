Гол экс-игрока «Зенита» Изидора вошел в тройку лучших на чемпионате мира

На мировом первенстве футболист выступал за сборную Гаити. Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала признали лучшим на прошедшем чемпионате мира, сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
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