Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в аварию в Московской области.
Яна Поплавская: "Депутат ездит по встречке и, возможно, пьяным. Пусть страна знает"
Комментарии
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Василий Башмаков
Человек во власти, совершивший тот же проступок, что и рядовой, должен нести ответственность в десятки раз строже рядового. Потому что он дискредитирует всю власть, вызывая недоверие к власти всего народа. У руководителя любого уровня должен быть один принцип - делай, как я!
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11 час.
ВераВерная
От происходящего во властных структурах мозг закипает. Что нам предстоит ещё узнать, ужас охватывает.
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11 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Зашаталась земля под трутнями! А родство депутатов нужно проверить досконально! И как они избирались?! На какие шиши?!
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10 час.
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