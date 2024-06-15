Яна Поплавская: "Депутат ездит по встречке и, возможно, пьяным. Пусть страна знает"

Василий Башмаков

Человек во власти, совершивший тот же проступок, что и рядовой, должен нести ответственность в десятки раз строже рядового. Потому что он дискредитирует всю власть, вызывая недоверие к власти всего народа. У руководителя любого уровня должен быть один принцип - делай, как я!