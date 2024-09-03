Эксперты делятся советами: Как привлечь молодежь в село? Ирэн ОрлонскаяРоссийское село сталкивается с серьезной проблемой нехватки кадров, что представляет собой вызов для аграрного сектора, который играет основополагающую роль в продовольственной безопасности страны.