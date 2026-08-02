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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двое экспертов сайта «Ф-1» включили Аджара в топ-3 пилотов в 2026-м, двое – Ферстаппена

Четыре эксперта сайта «Формулы-1» назвали свои топ-3 пилотов по итогам первой половины сезона-2026. Журналисты Лоренс Барретто и Крис Медланд назвали Андреа Кими Антонелли (« Мерседес »), Льюиса Хэмилтона (« Феррари ») и Изака Аджара («Ред Булл»).

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