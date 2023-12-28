Поликлиники Украины прекратили обслуживание граждан без военного билета

Соответствующее постановление было принято Правительством Украины в прошедший вторник.Жители Украины публикуют в соцсетях объявления из поликлиник, в которых сообщается, что регистратуры перестают выдавать талоны пациентам при отсутствии у них военного билета.
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