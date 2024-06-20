Ученые предложили новый способ точечной доставки лекарств с помощью нанокапель

Современная медицина помогает людям бороться с серьезными заболеваниями, например с раком. В таких случаях врачи зачастую используют довольно агрессивные вещества для подавления воспаления или распространения болезни.
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