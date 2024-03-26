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Русская культура. Отмене не подлежит

Русская культура. Отмене не подлежит

Почему Запад пытается запретить всё российское? Получается ли у Европы и США провести политику отмены русской культуры? На эти и другие темы Оксана Бойко поговорила с дирижёром и всемирно известным альтистом Юрием Башметом.

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