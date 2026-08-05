RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

ВС России поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка»

ВС России поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка». «Поражены в городе Киеве: логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в заявлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии