ВС России поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка». «Поражены в городе Киеве: логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в заявлении.