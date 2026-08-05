ВС России поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка»

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка». «Поражены в городе Киеве: логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в заявлении.
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