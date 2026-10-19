Ранее ночью в регионе была объявлена ракетная опасность.Отбой беспилотной опасности объявили в Калужской области утром в понедельник, 19 октября.
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