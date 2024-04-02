Как правильно делать становую тягу

Становая тяга – базовое упражнение силового тренинга для развития мышц ног и спины. Это многофункциональное упражнение помогает улучшить силовые показатели, нарастить мышечную массу и ускорить обмен веществ.
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