Фракция ЛДПР поддержит кадровые перестановки в Правительстве РФ. Об этом перед пленарным заседанием заявил лидер фракции Леонид Слуцкий.
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