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Дзен Дневник

4 подписчика

Разрыв с сыном миллиардера, собственный бренд и тайный роман с Кириллом Капризовым. Чем живет Стеша Маликова

Девушку не зря называют звездой соцсетей, ведь за ней следят более 600 тысяч подписчиков. Вот только наследница Дмитрия Маликова часто оказывается в эпицентре скандалов, критикуемая за выпячивание роскошного образа жизни, траты и внешность.

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