Путин отметил заинтересованность россиян в строительстве собственных домов

Заинтересованность жителей России в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) только растет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором обсуждались риски торможения строительства жилья в стране.
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