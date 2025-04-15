Путин отметил заинтересованность россиян в строительстве собственных домов

Заинтересованность жителей России в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) только растет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Президиума Государственного Совета по видеосвязи, на котором обсуждались риски торможения строительства жилья в стране.