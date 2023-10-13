Делягин призвал ввести закон о маркетплейсах: Комиссия от Wildberries – незаконна

Депутат Делягин уверен, что действия маркетплейса Wildberries не имел законных оснований.Заместитель председателя Госдумы по экономической политике Михаил Делягин уверен, что маркетплейс Wildberries совершенно незаконно ввёл комиссию с пользователей.
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