Попавший в плен боец ВС РФ поставил на место украинского журналиста

Оказавшемуся в украинском плену военнослужащему ВС РФ удалось поставить на место украинского журналиста Владимира Золкина, известного своими интервью с российскими пленными, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, опубликовавший видео произошедшего.
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