⚡️ В День семьи, любви и верности клирик храма всех святых Симферополя, протоиерей Максим Тарасенко вместе с супругой Ксенией впервые стали донорами Они сдали кровь в ГБУЗ РК «Центр крови» в Симферополе.
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⚡️ В День семьи, любви и верности клирик храма всех святых Симферополя, протоиерей Максим Тарасенко вместе с супругой Ксенией впервые стали донорами Они сдали кровь в ГБУЗ РК «Центр крови» в Симферополе.