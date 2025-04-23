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Царьград

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Мишустин призвал ФАС усилить контроль над наценками посредников

Мишустин призвал ФАС усилить контроль над наценками посредников

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить работу Федеральной антимонопольной службы по сокращению цепочек посредников, которые увеличивают цены на продукты первой необходимости, что позволяет защитить россиян.

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