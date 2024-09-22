Италия не даст разрешения на бомбардировку Москвы Киевом — власти страны

Разрешения на бомбардировки Киевом Москвы и вообще на удары ВСУ вглубь России не даст Италия, заявил глава МИД и вице-премьер-министр страны Антонио Таяни 22 сентября в интервью изданию Corriere della Sera.
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