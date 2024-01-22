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Зеленский предложит узаконить множественное гражданство для всех, кроме россиян

Зеленский предложит узаконить множественное гражданство для всех, кроме россиян

В Верховную раду Украины внесут законопроект о множественном гражданстве для всех, кроме россиян. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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