В Сарани наградили полицейского, спасшего людей от пожара

На днях инспектор саранской полиции Максат Майпасов, спасший жителей многоэтажки от пожара, был награждён благодарственным письмом от руководства ДЧС Карагандинской области и памятным подарком в виде настенных часов с логотипом, сообщает корреспондент ekaraganda.