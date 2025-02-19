В Сарани наградили полицейского, спасшего людей от пожара

На днях инспектор саранской полиции Максат Майпасов, спасший жителей многоэтажки от пожара, был награждён благодарственным письмом от руководства ДЧС Карагандинской области и памятным подарком в виде настенных часов с логотипом, сообщает корреспондент ekaraganda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии