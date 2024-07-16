Собянин: На портале поставщиков Москвы представлено более 2,8 млн наименований

Портал поставщиков – универсальная площадка Более 310 тыс. закупок провели на портале поставщиков за полгода, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 11%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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