Новый Театр в феврале и марте приглашает на спектакль «Гримёр»

Постановка проходит в московской усадьбе XVIII века.фото предоставлено пресс-службой Нового Театра Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова в феврале и марте приглашает зрителей на иммерсивный спектакль «Гримёр».
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