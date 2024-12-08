Педиатр Алена Сергеева заявила: мокрые ноги и сквозняки не грозят простудой

Врач Сергеева развеяла мифы о причинах простудных заболеваниях.Можно ли простудиться, если промокли ноги или дома сквозняк? Врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алена Сергеева ответила на эти вопросы.
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