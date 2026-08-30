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Мошенники предлагают обменять наличные на цифровой рубль по "спецкурсу"

Мошенники предлагают обменять наличные на цифровой рубль по "спецкурсу"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В преддверии введения цифрового рубля активизировались мошенники. Они убеждают граждан переводить средства в новую электронную валюту под предлогом выгодного курса, предлагая использовать фиктивные счета или услуги подставных курьеров.

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