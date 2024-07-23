Военкор Коц: гаджеты, геолокации, фото, видео жизненно необходимы на СВО

Гаджеты, геолокации, фото и видео жизненно необходимы бойцам на СВО. Так военкор Александр Коц прокомментировал предложение депутатов Госдумы считать ношение гаджетов в зоне боевых действий дисциплинарным проступком.
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