Пожарные из Крыма награждены медалями Минобороны

Спасатели из Крыма награждены медалями МО за укрепление боевого содружества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма, шестеро сотрудников пожарно-спасательной части Красноперекопска 4 ноября были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации.
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