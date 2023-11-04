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Пожарные из Крыма награждены медалями Минобороны

Пожарные из Крыма награждены медалями Минобороны

Спасатели из Крыма награждены медалями МО за укрепление боевого содружества.   Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Крыма, шестеро сотрудников пожарно-спасательной части Красноперекопска 4 ноября были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации.

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