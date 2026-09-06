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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пьер Гасли: «Прошло 6 лет с моей первой победы в Монце, в 2020 году. Кажется, звезды сошлись»

Пилот « Альпин » Пьер Гасли рассказал о том, с каким настроем подходит к старту Гран-при Италии , который начнет с поула.

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