Песков: Россия считает угрозой безопасности действия Норвегии

Действия Норвегии по формированию военного дивизиона у границ с Россией и планы развернуть определенные системы вооружения воспринимаются Москвой как угроза безопасности.
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