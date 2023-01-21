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Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за протестов

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за протестов

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за массовых антиправительственных протестов в связи с отставкой президента страны Педро Кастильо и ухудшением экономической ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство памятника.

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