Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за протестов

Власти Перу закрыли доступ в древний город инков Мачу-Пикчу из-за массовых антиправительственных протестов в связи с отставкой президента страны Педро Кастильо и ухудшением экономической ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство памятника.