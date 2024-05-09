Гидрогенерация на Украине находится в состоянии «нулевого реагирования» из-за повреждений

Пока на Украине вынашивают «мрию» о грядущем контрнаступлении украинской армии, способной осуществить операцию оперативно-стратегического уровня то ли в следующем году, а то ли спустя два или три года, российский Генштаб медленно, но неумолимо, производит «переформатирование» всей энергетической … .